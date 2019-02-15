معرض «اكتشف كيرالا» يعزز علاقات الإمارات والهند الثقافية

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الموانئ والجمارك بالشارقة، أمس، الدورة الثانية لمعرض «اكتشف كيرالا» التجاري الثقافي.

والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة. بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز اكسبو الشارقة.

ويهدف المعرض، الذي يعتبر أكبر معرض تجاري هندي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تعزيز العلاقات التجارية والثقافية بين البلدين، حيث يشهد المعرض الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون وحكومة ولاية كيرالا الهندية، بالتعاون مع جريدة «مادهيامام الخليج»، ويستمر حتى 16 الجاري، تنظيم عدد من الفعاليات والبرامج الثقافية والأمسيات الفنية والمسابقات العلمية، بالإضافة إلى ردهات المأكولات الشعبية والعروض المختلفة.

وأوضح حمزة عباس، رئيس تحرير جريدة «مادهيامام» أن دورة المعرض الأولى سجلت رقماً قياسياً في عدد الزوار والذين وصل عددهم إلى 160 ألف زائر، الأمر الذي جعل منه أكبر مهرجان هندي في الشرق الأوسط.

وشهد الافتتاح حضور كل من بي سريراماكريشنان، رئيس مجلس النواب بولاية كيرالا بينارايي، كاداكامبالي سوريندران، وزير السياحة، فيبول، المستشار العام، بي كيه كونجاليكوتي، وزير التجارة السابق وعضو البرلمان، ويوسف علي، رئيس مجموعة اللولو الدولية وغيرهم من الشخصيات البارزين .