أبوظبي مسرحاً لأحداث فيلم «ذا ميسفيتس»

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

تستعد أبوظبي حالياً، لاستضافة أعمال تصوير فيلم «ذا ميسفيتس» (The Misfits)، للمخرج ريني هارلن، والذي وقع اختياره على فندق جميرا في أبراج الاتحاد، موقعاً لتصوير أحداث الفيلم الذي يلعب بطولته الممثل بيرس بروسنان. وعبر المخرج هارلن، صاحب فيلم (Die Hard 2)، عن سعادته بالعمل مع المثل بيرس بروسنان. و

قال: «نحن أصدقاء منذ سنوات طويلة، وكنا نتطلع إلى فرصة للعمل معاً في يوم ما، وأعتقد أن بروسنان هو أفضل من يلعب بطولة هذا الفيلم».

حبكة

وتدور أحداث الفيلم حول المجرم «ريتشارد بيس»، الذي يجد نفسه محاصراً في إحدى عملياته لسرقة المقتنيات الذهبية، ما يؤدي إلى تداعيات كبيرة وخطيرة، ويشارك في بطولة الفيلم أيضاً الممثلة جيمي تشونغ، والممثلة البريطانية هيرميون كورفيلد، أما السيناريو، فهو من تأليف الكاتب روبرت هيني.