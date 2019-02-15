«الشارقة للتراث» يحصد جائزة « 101 فكرة»

المصدر: الشارقة - البيان

كرّم الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس الدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان، رئيس جمعية واجب التطوعية، معهد الشارقة للتراث، بجائزة «مبادرة 101 فكرة وفكرة».

وذلك خلال الحفل الذي نظمته الجمعية أخيراً في جامعة السوربون بأبوظبي، حيث فاز المعهد بهذه الجائزة، عن كتاب «زايد رائد الثقافة والتراث»، الذي أصدره خلال العام الماضي، وتناول فيه عدة عناوين، من بينها: «زايد القائد الرمز وصانع الفرق»، و«زايد رائد الثقافة والتراث».

وقال الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس المعهد: « إن هذا الإصدار المهم، يتوج جهود معهد الشارقة للتراث الذي أخذ على عاتقه مهمة إثراء المكتبة العربية بالإصدارات التي تعزز قيمة البحوث والدراسات العربية والمترجمة من وإلى العربية».