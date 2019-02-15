تشكيل اللجنة العليا المنظمة لحفل ختام «جائزة راشد الشرقي للإبداع»

المصدر: الفجيرة - البيان

أصدر الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، أمس، قراراً بتشكيل اللجنة العليا المنظمة للحفل الختامي لـ«جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع».

والذي سيقام في 25 الجاري، حيث يتولى رئاسة اللجنة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، وتضم في عضويتها كلاً من، فيصل جواد محمد، نائباً للرئيس، وصالح محمد حسن الضنحاني، وسعيد محمد علي الحساني، وخالد عبدالله محمد الضنحاني، وحسين البادي، وأمجد بدر، وكمال عياصرة.

وتضمن القرار حيثية تفيد بأن تتولى اللجنة مسؤولية الإعداد والتحضير للاحتفال الختامي الذي سيتم فيه إعلان نتائج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لكل فئة من فئات الجائزة.