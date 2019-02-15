«زايد للكتاب» تعلن القائمة القصيرة لـ«الثقافة العربية» و«النشر»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، أمس، عن القائمة القصيرة لفرعي «الثقافة العربية في اللغات الأخرى»، و«النشر والتقنيات الثقافية»، في دورتها الـ 13.

حيث اشتمل فرع الثقافة العربية في اللغات الأخرى، على 3 أعمال من أصل 88 عملاً تضمنتها القائمة الطويلة، و4 دور نشر مرشحة في فرع النشر والتقنيات الثقافية.

وتضم القائمة القصيرة لفرع «الثقافة العربية في اللغات الأخرى»، والذي تلقى هذا العام 64 مشاركة، دراستين باللغة الإنجليزية وأخرى بالفرنسية، وتحمل عناوين «أوروبا والجغرافيّون العرب في القرون الوسطى»، للباحث الفرنسي جان شارل دوسين، الصادرة عن منشورات المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا.

و«ألف ليلة وليلة وسرديات القرن العشرين: قراءات تناصيّة»، للأكاديمي الهولندي ريتشارد فان لووين، والصادرة عن دار بريل للنشر، وكتاب «الانكشاف في الموروث السردي العربي» للباحث البريطاني فيليب كينيدي، والصادر في 2016 عن دار نشر جامعة إدنبره.

أمّا في فرع «النشر والتقنيات الثقافية»، والذي استقبل هذا العام 24 مشاركة، فضمت قائمته القصيرة كلاّ من دار المشرق من لبنان، والمركز العربيّ للأدب الجغرافيّ - ارتياد الآفاق من الإمارات، ومنشورات الجمل من لبنان، والمؤسّسة العربية للدراسات والنشر من لبنان.