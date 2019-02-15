«كتّاب الإمارات» يعرض إصداراته في «كلنا نقرأ»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، أمس مشاركته في فعاليات مهرجان «كلنا نقرأ 2019» الذي تنظمه جامعة الشارقة، خلال الفترة من 17 إلى 21 الجاري.

حيث سيقدم الاتحاد عرضاً خاصاً لكافة إصداراته، التي يزيد عددها على 262 كتاباً، إلى جانب المشاركة في البرنامج الثقافي المصاحب للمهرجان، الذي يتضمن مجموعة من المحاضرات والندوات والأمسيات التي يشارك فيها نخبة من الكتاب والأدباء، كما ينظم الاتحاد في 18 الجاري، أصبوحة شعرية، يشارك فيها عدد من الشعراء، وهم:

أسماء الحمادي، أمل السهلاوي، بشرى عبدالله، مازن عليوي، محمد العمادي، ويديرها عبد العزيز بوبر، فيما يقدم الدكتور محمد بن جرش الأمين العام للاتحاد، في 21 الجاري، ورشة خاصة بعنوان «مختبر الإبداع الأدبي».

ومن جهة اخرى، يستضيف الاتحاد ضمن فعاليات نادي الشعر، الناقد السوري أ.د.شكري عزيز الماضي في محاضرة بعنوان -علامات في مسار الشعر العربي الحديث- وذلك في السابعة من مساء يوم الأحد المقبل، 17 فبراير 2019 في قاعة أحمد راشد ثاني في مقر الاتحاد في الشارقة.