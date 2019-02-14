برامج ثقافية وتوعوية متنوعة في العين

المصدر: العين - البيان

تنظم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، سلسلة من الفعاليات الثقافية والمجتمعية المميزة في مواقع ثقافية مختلفة في منطقة العين، بدءاً من اليوم الخميس. تستهل السلسلة بفعالية «عطلة نهاية الأسبوع في واحة العين»، التي ستقام على مدى ثلاثة أيام من 14 فبراير وحتى 16 فبراير، وتتضمن برنامجاً ترفيهياً لجميع أفراد العائلة يزخر بالأنشطة الثقافية والورش الفنية التفاعلية للأطفال وعروض الأداء التراثية.

تنطلق الفعالية من الساعة الرابعة عصراً إلى العاشرة مساءً في واحة العين، والتي تعتبر أول موقع إماراتي مدرج على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي يفتح أبوابه للجمهور، حيث سيتسنى للزوار الاستمتاع بفنون الأداء التقليدية والصناعات الحرفية المستوحاة من الواحة، بالإضافة إلى جولات ليلية عبر مزارعها على ظهر الخيل والدراجات الهوائية والسيارات الكهربائية، والاستمتاع بتذوّق مختلف الأكلات من شاحنات الطعام المتنقلة، ومشاهدة عروض الأفلام، علاوة على الاستمتاع بمقطوعات تراثية تعزف على آلة العود بأداء الفنان صبار سليمان الذي سيتواجد في مواقع مختلفة عبر الواحة طوال فترة الفعالية.

يستمر البرنامج في قصر المويجعي، حيث يستضيف ورشة عمل «البشت الملكي» يوم الثلاثاء، 19 فبراير من الساعة 3:30 ظهراً وحتى 5:30 عصراً، لتعريف المشاركين على البشت كرداء فاخر ورسمي في منطقة الخليج العربي، وتقنيات تصنيعه من قبل خبراء متخصصين في صناعة البشت، إلى جانب استعراض مجموعة من البشوت الملكية المعروضة حالياً في قصر المويجعي، والتي تعود إلى عائلة آل نهيان الحاكمة.

وتقام يوم الأربعاء التالي 20 فبراير، ورشة عمل «التنقيب الأثري» من 9:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً، والتي تأخذ الزوار في تجربة أعمال تنقيبية في موقع مبسّط يحاكي موقعاً أثرياً حقيقياً تحت إشراف فريق متخصص بالآثار من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي. كما تقام في نفس اليوم فعالية «يوم العائلة» في مركز القطّارة للفنون من 9 صباحاً وحتى 12 ظهراً، والتي تتضمن العديد من الأنشطة.