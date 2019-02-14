«محبوبتي البحرين» جديد سلسلة الشهابي «مما رأيت»

المصدر: البحرين - البيان

تزامناً مع احتفالات مملكة البحرين بذكرى ميثاق العمل الوطني، دشن أخيراً الرحالة البحريني، د. فهد إبراهيم الشهابي، رابع أجزاء سلسلة كتبه في أدب الرحلات (مما رأيت)، والذي خصصه لتغطية مختلف الجوانب في مملكة البحرين، وأطلق عليه (محبوبتي البحرين).

ويأتي هذا الجزء بعد أجزاء شكلت ثمار جولات الشهابي، في ربوع أكثر من مئة دولة، ما بين مشارق الأرض ومغاربها. وقد حكى في الجزء الأول من السلسة عن زيارته لكل من دول الهند الصينية إضافة إلى دول شرق أفريقيا، وقد كتب مقدمة هذا الجزء المستشار نبيل بن يعقوب الحمر مستشار الملك لشؤون الإعلام. أما الجزء الثاني منها فغطى رحلتيه إلى دول أمريكا اللاتينية وإلى دول البحر الأدرياتيكي، وكتب مقدمته وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة.

بينما غطى الجزء الثالث رحلة الكاتب لدول (آيسلندا، فنلندا، الدنمارك، النرويج، السويد)، وإلى دول طريق الحرير. وكتب مقدمته السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء. أما هذا الجزء، فخصص لعرض 5 آلاف عام من تاريخ مملكة البحرين، وتضمن الكتاب مقدمة للشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني.