اعتماد هيكلية «الشارقة للإذاعة والتلفزيون» الإدارية الجديدة

المصدر: الشارقة - البيان

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، الهيكلية الإدارية الجديدة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، حيث عُيّن سالم الغيثي مديراً لقناة الشارقة، وراشد العوبد مديراً لقناة الشارقة الرياضية، وخميس سالم مبارك مديراً لقناة الشرقية من كلباء. كما اعتمد تعيين سعيد راشد الكتبي مديراً لقناة الوسطى من الذيد، وعبير سالم الشاوي مديراً لإذاعة الشارقة، وخليفة حسن خلف مديراً لإذاعة القرآن الكريم من الشارقة، وسيف عبد الرحمن الشلال مديراً لإذاعة بلس95.

وتأتي الهيكلية الجديدة تماشياً مع المرسوم الأميري الذي أصدره صاحب السمو حاكم الشارقة، في 20 يناير الماضي، بتأسيس «هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون»، التي أُلحقت بمجلس الشارقة للإعلام، لتواصل مسيرة مؤسسة الشارقة للإعلام في الارتقاء بمنظومة العمل الإعلامي في الشارقة.

تطلعات وطموحات

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي : «إن الثقة التي تمنحها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لجهود كادرها الإداري، هي ثقة بالرؤية التي يؤمنون بها، والخبرة التي يحملونها، والتجربة التي يملكونها، الأمر الذي يحمّلهم مسؤولية مضاعفة مع اتساع التطلعات والطموحات، فالانتقال إلى هوية جديدة تحمل فيها مؤسسة الشارقة للإعلام مسمى (هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون) ليس انتقالاً في المسميات، وإنما هو انتقال إلى أدوار أكبر وأوسع يقتضي العمل عليها تجديد الثقة بالطاقات الوطنية، ومنحها لمن أثبت خلال الأعوام الماضية أنه أهل لما تتطلع له الشارقة على المستوى الإعلامي».

وأضاف: «تمضي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون برؤية رصينة تلتزم بثوابت المهنية الإعلامية، وتلتزم بدورها المسؤول تجاه المسيرة التنموية للإمارة والدولة، وهذا ما تؤكده في جهود كوادر مهنية لها تجربتها الكبيرة في العمل الإعلامي».