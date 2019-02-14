أحلام «تمازح» جمهورها في عيد ميلادها الـ 50

المصدر: دبي - غسان خروب

على عتبة العقد الخامس من العمر، وقفت، أمس، الفنانة الإماراتية أحلام، لتحتفل بعيد ميلادها الذي يأتي بعد أيام قليلة فقط، من احتفالها بتحقيق أغنيتها «أبرحل» مليونها الأول من المشاهدات على موقع «يوتيوب»، حيث يتوقع أن تكون هذه الأغنية واحدة من عقد ألبومها الجديد، الذي سيرى النور قريباً.

احتفال أحلام بعيد ميلادها هذا العام بدا مختلفاً، حيث آثرت هذه المرة أن تطل على جمهورها بتغريدة «خاصة» أطلقتها على «تويتر»، حملت بين كلماتها «نكهة مزاح»، بعد اختيارها لـ 24 رقماً لعمرها، وفق ما قالته في تغريداتها التي جاء فيها: «أحتفل اليوم مع جمهوري بعيد ميلادي الـ 24 سنة، كل عام وأنتم حبايبي، كل عام وأنتم معي، كل عام وأنتم بألف خير، ودعمي واستمراريتي، بعد الله تعالى، شكراً على محبتكم».

أحلام أرفقت تغريدتها بصورة خاصة قالت إنها وصلتها من أحد معجبيها، وكتب عليها بالإنجليزية: «عيد سعيد.. أحلام ملكة فبراير»، وطلبت من جمهورها مشاركة الصورة عبر هاشتاغ (#hbdqueenahlam).

دفتر تهانٍ

الهاشتاغ الذي أطلقته «أم فاهد» في هذه المناسبة، بدا عامراً بصورها وبتغريدات مختلفة، كشفت عن تعدد جنسيات معجبي «فنانة العرب»، الذين حولوا الهاشتاغ الخاص إلى أشبه بدفتر تهاني، حيث فاضت التغريدات بجمل عبرت عن حب الجمهور لأحلام، واصفين إياها بـ«ملكة فبراير»، مستندين في ذلك على لقبها «الملكة».

ورغم ارتفاع كمية التغريدات التي أطلقها جمهور «فنانة العرب» بهذه المناسبة، لم تتعد كلمات التهنئة، في وقت أرفقت بعضها بصور أحلام ومقاطع مصورة من أغنياتها.

تشكيلة

أحلام استبقت احتفالها باليوبيل الذهبي لعيد ميلادها بالكشف عن تشكيلة جديدة من الماكياج التي ستحمل اسمها، حيث نشرت لها قبل نحو ثلاثة أيام صورة جديدة على موقع «إنستغرام»، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: «أول مطربة عربية سيكون اسمها عالمياً في عالم الماكياج، وماركة تحمل اسمها».