20 محوراً عالمياً في «آرت دبي 13»

المصدر: دبي - البيان

أعلن آرت دبي أمس، عن برنامج الجلسات الحوارية المقامة ضمن فعاليات آرت دبي 13، الذي سينعقد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في الفترة بين 20 و23 من مارس المقبل على أرض مدينة جميرا في دبي. وستشهد جلسات آرت دبي عودة منتدى الفن العالمي وهو المؤتمر العالمي السنوي، الذي يحظى باهتمام النقاد ومحبي الفن من مختلف أنحاء العالم بمواضيعه المتنوعة وحواراته المتميزة، التي تناقش المواضيع المعاصرة في جو حيوي وتفاعلي، وتدور فعاليات نسخة هذا العام من المنتدى الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا على مدى يومين بين 20 و21 مارس، ضمن فعاليات آرت دبي على أرض مدينة جميرا، وسيفتح هذا المؤتمر أبوابه بالمجان للجمهور (حتى دون تذاكر المعرض).

وبعد نجاح النسخة السابقة التي ناقشت مواضيع الأتمتة، تتضمن نسخة هذا العام 20 محوراً عالمياً، يناقشها خبراء من مختلف المجالات والتخصصات- مثل النقاد والقيّمين والتربويين ورواد الأعمال، إذ يجتمعون لمناقشة موضوع هذه النسخة «هل المدرسة مصنع؟» وتسليط الضوء على بعض التحديات والفرص الحالية التي تواجه المنظومة التعليمية.

ومن هذه الأسئلة الملحة التي ستطرح خلال حوارات وعروض ومحاضرات المنتدى : «ما هي أولويات التعليم الواجبة في العقد القادم من الزمان؟» و«كيف يجب تعليم الإنسان في زمن تتسارع فيه المكائن؟» .

وتشكل الحوارات والنقاشات محوراً هاماً في برامج آرت دبي الثقافية، منذ انطلاقه سنة 2007، حيث تمكن زوار المعرض من خلال هذه الجلسات التفاعلية والشيقة التفاعل مع أكثر من 600 متحدث من الفنانين والقيّمين وممثلي المعارض والمؤرخين الفنيين والخبراء الفنيين وصناع القرار وغيرهم ومناقشة مختلف المواضيع ذات الصلة مثل الرعاية الفنية واقتناء المجموعات وتاريخ الفن والعوامل السياسية والاجتماعية والثقافية.