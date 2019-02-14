4 معارض في «جميل للفنون» خلال مارس

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز جميل للفنون، إحدى أولى المؤسسات الفنية المعاصرة في دبي، أمس، عن برنامج مارس 2019 الشيّق، والذي يضّم ثلاثة معارض فردية، لكل من هيمالي بوتا، وفرح القاسمي، والثنائي سهر شاه ورَندهير سنكه، بالإضافة إلى المعرض الفني الجماعي «خام»، والذي يستمّر حتى 30 مارس المقبل. يصاحب هذه المعارض، برنامج عام من المحادثات وورش العمل، والجولات الفنية لجميع الأعمار. وتفتتح المعارض الجديدة أبوابها للجمهور في 7 مارس، وتستمر حتى 6 يونيو المقبل.

وقالت أنطونيا كارفر، المديرة التنفيذية لمؤسسة فن جميل: يسعدنا استضافة هذه المجموعة الرائعة من الفنانين المشاركين في برنامجنا الفني الجديد، حيث تستكشف أعمالهم التغيّرات الكبيرة التي تطرأ على المجتمع، والبيئة المادية أو المبنية.