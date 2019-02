الأعمال السينمائية الأطول تاريخياً

المصدر: إعداد – غسان خروب

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

كثيرة هي الأفلام التي تطل بها السينما العالمية سنوياً، بعضها قصير لا يتجاوز طوله 15 دقيقة، وأخرى طويلة عادة تمتد لنحو ساعتين، وهو المعدل الذي تعرض فيه الأفلام في الصالات، ولكن على مدار السنوات الماضية، شهدت السينما العالمية صدور أفلام طويلة جداً، بعضها يحتاج إلى عدة أيام من أجل الانتهاء من مشاهدتها، لدرجة صنفت بأنها أطول الأفلام في تاريخ الفن السابع.

240 ساعة

صدر الفيلم الدنماركي «موديرن تايمز فوريفر» (Modern Times Forever)، في 2011، وأشرف على إخراجه عدد من المخرجين، من بينهم جاغوب فينغر، وتبلغ مدة الفيلم 240 ساعة، وهو يصور الانهيار البطيء لمقر «هورسكني ستورا إنسو».

9360 دقيقة

بدأ المخرج الفرنسي جيرارد كورانت، بالعمل على فيلمه «سينماتون» (Cinématon) في نهاية السبعينيات، وهو عبارة عن فيلم وثائقي صامت طويل جداً، يوثق لعدد كبير من الوجوه، خاصة تلك التي تعمل في السينما، رأى العمل النور لأول مرة في 2011، ويبلغ طوله نحو 9360 دقيقة.

9000 دقيقة

يحمل فيلم «بيجين 2003» (Beijing 2003)، توقيع المخرج الصيني آي ويوي، وهو وثائقي يبلغ طوله 9000 دقيقة، ويصور المدينة التي يعيش فيها المخرج وشعبها.

95 ساعة

أنتج فيلم «ماتريوشكا» (Matrjoschka)، من قبل الفنانة الألمانية كارين هورلير في 2006، ويعد واحداً من أطول الأفلام التجريبية، حيث يمتد زمنه إلى 95 ساعة.

1440 دقيقة

فيلم «الساعة» (The Clock)، عبارة عن عمل تركيبي للفنان كريستيان ماركلي، ويمتد طوله إلى 1440 دقيقة، واستغرق تحريره نحو 3 سنوات، وظهر للمرة الأولى في 2010، تحت عنوان (The Clock at White Cube's London galler)، وفاز آنذاك بجائزة الأسد الذهبي في بينالي البندقية 2011.

14 ساعة

على مدار 14 ساعة، يقدم المخرج الإنجليزي بيتر واتكينز في فيلمه «الرحلة» (Resan)، رؤية مواطني 10 دول مختلفة، حول قضية استخدام السلاح النووي في الحروب، وعرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان تورينتو السينمائي عام 1987، ومن بعده قطع إلى 19 جزءاً.