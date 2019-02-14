مسابقة لإثراء المكتبات الصفّية في لبنان

المصدر: بيروت - البيان

أعلنت مؤسّسة الفكر العربي عن مسابقة موجّهة لأساتذة المرحلة الابتدائية في المدارس الرسمية الحكومية والمدارس الخاصّة المجانية في لبنان، تحت عنوان «300 كتاب، 300 قصّة، 300 مغامرة داخل الصف»، وذلك في إطار مشروعها الإسهام في تطوير تعليم اللّغة العربية وتعلّمها «عربي21».

ويُمنح الفائزون الأوائل مجموعة من كتب أدب الأطفال وعددها 300 كتاب، من النوع الواقعي والخيالي والعلمي، يتمّ تقديمها إلى مكتبتهم الصفّية. يُطلب من الأستاذ المشارِك في المسابقة أن يكتب مقالاً يشرح فيه آلية استخدام هذه الكتب، وكيفية إفادة التلامذة منها داخل الصفّ.

تهدف المسابقة إلى إثراء المكتبات الصفّية ودعمها، وتعزيز القراءة باللغة العربية، وتشجيع تلامذة المرحلة الابتدائية على قراءة كتب أدب الأطفال داخل الصفوف.

يُفتح باب المشاركة في 15 الجاري، ويستمرّ لغاية 15 أبريل 2019، ويتمّ الإعلان عن أسماء الفائزين على صفحة «عربي21» الإلكترونية، وفي وسائل التواصل الاجتماعي الخاصّة بالمشروع.

تتألّف لجنة التحكيم من خبراء تربويين يُقيّمون المقالات المُشاركة بناءً على معايير علمية، تمهيداً لاختيار المقالات الفائزة.