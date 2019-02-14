«فن الطرايق» ينطلق اليوم في دبا الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

تنظم جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية بالتعاون مع جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح «ملتقى فن الطرايق» الذي تنطلق فعالياته اليوم الخميس تحت شعار «تراثنا تسامح» في القرية التراثية بدبا الفجيرة.

ويستضيف الملتقى في نسخته الأولى التي تعقد تزامناً مع عام التسامح، نخبة من الباحثين والفنانين، وهم: عيد الفرج، إبراهيم جمعة، الدكتور حمد بن صراي، الدكتور سعيد الحداد، فيصل المريخي وعبد الله الهامور، كما يحل معهد الشارقة للتراث ضيف شرف على الملتقى.

وقال خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الثقافية، خلال اللقاء التنسيقي للمنظمين: إن الجمعية تسعى من خلال برامجها للعام الجاري على تجذير قيم التسامح وربطها بالمبادرات التي وضعتها ضمن أجندتها وتطبيق استراتيجية التسامح التي أرست أسسها حكومة الإمارات، من أجل التأكيد على القيم الثابتة التي قام عليها الاتحاد. وأضاف الظنحاني: إن ملتقى فن الطرايق الذي يعقد تحت شعار «تراثنا تسامح» هدفه التذكير بالموروث الإماراتي الذي يحمل حكمة وفلسفة الأجداد وتوظيف هذا التراث الأصيل في خدمة المجتمع، وتقديم الفنون كنموذج راقٍ يحتذى به للتسامح والتعددية الثقافية والدينية.