4 أصوات شعرية شابة في أمسية بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

نظم بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة أمسية ل4 أصوات شعرية شابة تقرأ لأول مرة على منبر بيت الشعر: أمل السهلاوي من الإمارات، ومصطفى الحفناوي من مصر، وعامر الدبك من سوريا، وعمر أبو عرف من السودان، وقدمها الإعلامي وسام شيا، بحضور الشاعر محمد البريكي مدير البيت وجمهور لافت من محبي الشعر والإعلاميين. وافتتحت القراءات الشعرية الشاعرة أمل السهلاوي، التي أثبتت حضوراً متميزاً بأناقة شعرها ورؤيتها في النص من خلال مضامين تحدثت عن الذات والآخر، وعرجت على قضايا إنسانية في إلقاء شعري بديع.

وثمّن مصطفى الحفناوي دعوة بيت الشعر له، وقرأ قصائد متنوعة.

أما عامر الدبك فقرأ للأوطان وللأنثى «القصيدة». واختتم القراءات عمر أبو عرف، الذي أثبت من خلال وقوفه على المنبر حضوره اللافت.