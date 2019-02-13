يتنكر بزي امرأة ليؤدي امتحان القبول

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

اعتُقل مؤخراً طالب في جامعة مايور دي سان ميغيل، في كوتشابامبا ببوليفيا، أثناء محاولته أداء امتحان القبول في الجامعة نيابة عن طالبة، متنكرا في هيئة امرأة.

وأفاد موقع إخباري أن بريان ج. البالغ من العمر 19 عامًا وهو طالب في هندسة الأنظمة بجامعة مايور دي سان ميغيل، حاول إجراء اختبار القبول في كليته، هذه المرة نيابة عن الطالبة "جوسلين سي" محاولا خداع موظفي الجامعة، فوضع شعرا مستعارا ومكياجا على وجهه وارتدى ملابس النساء.

ولسوء الحظ ، كان يجلس في مقدمة قاعة الامتحان حيث أمكن لجميع الأساتذة والمساعدين رؤيته، ولأنه بدا أكثر عصبية من المتقدمين الآخرين، سرعان ما لفت انتباههم. وجاء أحد المساعدين وسأله عمن يكون، وعندما أجاب بأنه "جوسلين سي" ، لم يصدقه الرجل وكشف أمره.