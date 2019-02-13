تصنع نسخا حية من سكان قريتها

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

قد لا تكون الحياكة فناً مثيراً للاهتمام كثيراً، لكن الإبداعات المنسوجة للفنانة الفنلندية ليزا هييتانين لا تقل عنها إلهاما.

تصنع أليزا وفقا لمواقع إخبارية نسخا بالحجم الطبيعي للناس في قريتها، وتبدو شبيهه بالسكان بشكل غريب. وقد بدأت الفنانة الفنلندية في حياكتها عندما كانت في العاشرة من عمرها وأثار ذلك الإعجاب الجميع في حصة الفنون . وإثر ذلك صنعت نسخة منحوتة وحية من مدرستها في الصف لدرجة أنها شعرت بإلهام لإنشاء سلسلة كاملة من النسخ من سكان قريتها.

وقابلت أليزا السكان والتقطت لهم بعض الصور من جميع الاتجاهات، وأجرت بعض القياسات ودرست سلوكياتهم مما مكنها من تصوير شخصياتهم بشكل أفضل في أعمالها الفنية.

وبعد مرور بضعة أشهر، قدمت إليهم أشكالهم المحبوكة، مما أثار دهشتهم بسبب شدة الشبه.