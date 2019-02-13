إعمار تفتتح في برج خليفة أعلى ردهة في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

فتحت "إعمار" الأبواب أمام الزوار للتعرف على أعلى نقطة في "برج خليفة" والتجول في الطوابق 152 و153 و154 من ارتفاعات شاهقة تصل إلى 575 متراً وذلك مع افتتاح "ذا لاونج، برج خليفة".

وتمتد "ذا لاونج، برج خليفة"، التي يتوقع أن تصبح من الوجهات المفضلة للاسترخاء بصحبة العائلة والأصدقاء في المدينة، على ثلاثة طوابق تم تحويلها إلى ردهة اجتماعية حديثة وفاخرة تقدم تشكيلة استثنائية من المأكولات الخفيفة والعصائر. كما تتضمن "ذا لاونج، برج خليفة" شرفة في الهواء الطلق، مما سيجعل منها أيضاً من الوجهات السياحية المفضلة لسكان المدينة وزوارها القادمين إليها من كافة أنحاء العالم، على حد سواء.

وتقدم "ذا لاونج، برج خليفة" ثلاث تجارب عصرية مختلفة، فمن الساعة 12:30 إلى 4 ظهراً، يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة "الشاي في السحاب" وسط إطلالات مذهلة على المدينة. ومن الساعة 5:30 إلى 7 مساءً، يحين وقت المقبلات والعصائر مع تجربة "بابلي صنداونر"، وتبدأ السهرات عند الساعة 7:30 مساءً وحتى منتصف الليل، حيث يختار الزوار ما يطيب لهم من المشروبات والمقبلات مع تجربة "الكوكتيلات تحت النجوم".

وستستضيف "ذا لاونج، برج خليفة" العروض الموسيقية الحية يومياً، بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين. واحتفالاً بالشهر الافتتاحي، تتضمن قائمة العروض عازفي البيانو والدي جيه، ليمضي الضيوف أوقاتاً لا تنسى على أنغام الموسيقى، ومع أجمل الإطلالات.

ويبلغ سعر تجربة "الشاي في السحاب" 550 درهماً للشخص، شاملة تشكيلة من الحلويات والمعجنات وأفخر أنواع الشاي والعصائر. أما تجربة "بابلي صنداونر" و"الكوكتيلات تحت النجوم" فهي بسعر 600 درهم للشخص، مع كمية غير محدودة من المقبلات الفاخرة وكأس عصير واحد.

وتمتاز الطوابق 152 و153 و154 بطابع خاص، ويقدم كل منها إطلالات غير مسبوقة على المدينة. وفي حين يضم أولها طاولات قهوة مصممة بأسلوب المجالس العربية التقليدية، في حين يمكن للضيوف في الطابق الثاني الاسترخاء في الأرائك الوثيرة، على أن يضم الطابق الأخير طاولات للمشروبات فقط.

ويمكن حجز تذاكر "ذا لاونج، برج خليفة" عبر الموقع الإلكتروني www.burjkhalifa.ae، وسيتم إرشاد الضيوف إلى الوجهة عبر الردهة الرئيسية لفندق "أرماني دبي" أو من مدخل "قمة البرج، برج خليفة" في "دبي مول".