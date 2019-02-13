«مدق الحناء» يفتتح «الشارقة للمسرح الخليجي»

المصدر: الشارقة ـ وفاء السويدي

تستعد الشارقة لاحتضان فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، والذي يقام مرة كل عامين، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظيم إدارة المسرح بدائرة الثقافة.

وتفتتح فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان التي تنطلق مساء غد في قصر الثقافة وتستمر حتى 19 الجاري، بالعرض العماني «مدق الحناء» لفرقة مزون، للكاتب عباس الحايك وإخراج يوسف البلوشي، وستشهد الدورة مشاركة 5 عروض انتجت خصيصاً لتتنافس على جوائز المهرجان.

وخلال المؤتمر الصحافي، الذي أقيم أمس، في قصر الثقافة بالشارقة، أشار أحمد بورحيمه، مدير إدارة المسرح إلى أن لجنة تحكيم المهرجان تضم نخبة من المسرحيين الممارسين والأكاديميين، ويشارك فيها من الإمارات الفنان وليد الزعابي، والمخرج المصري عصام السيد، الفنان البصري والمؤلف المسرحي المغربي يوسف الريحاني، والباحثة والكاتبة المسرحية الجزائرية ليلى بن عائشة.

الحركة المسرحية

ورداً علي سؤال «البيان» حول أهم ما يميز مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في دورته الحالية، قالت مريم المعيني رئيس اللجنة الإعلامية: «أبرز ما يميز الدورة الحالية هو الدعم المادي المقدم للفرق المشاركة، والتي تمكنها من إنتاج أعمال مسرحية جيدة، بهدف دعم الحركة المسرحية في دول الخليج، والحرص على تطوير الحياة المسرحية وتشجيع التجارب المسرحية الرائدة».

ويشهد الجمهور في اليوم الثاني للمهرجان، تقديم فرقة الوطن السعودية لمسرحيتها «حبوس»، أما في اليوم الثالث، فيطل العرض البحريني «نوح العين»، وتشارك فرقة مسرح الشارقة الوطني بمسرحية «مجاريح»، فيما سيكون الختام بالعرض الكويتي «الصبخة».