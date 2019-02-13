شعيل والمنهالي في أمسية خليجية

المصدر: الشارقة - البيان

يستعد جمهور مسرح المجاز في الشارقة، للاستمتاع بباقة مختارة من أجمل الأغنيات الخليجية التي يقدمها الفنانان الكويتي نبيل شعيل، والإماراتي عيضة المنهالي، اللذان سيطلان على الجمهور مساء الجمعة المقبل، في أمسية خليجية بامتياز.

وتميّز الفنان نبيل شعيل، والملقب بـ «بلبل الخليج» بثراء مسيرته الفنية التي تجاوزت ربع قرن، طرح خلالها العديد من الألبومات، إلى جانب أغنيات منفردة، وتعد أغنية «ما أروعك» من أبرز ما قدمه شعيل خلال مسيرته.

أما الفنان عيضة المنهالي، فقد قدم خلال مسيرته عشرات الأغاني التي حملت رمزية واستثنائية خاصة كونه يمتلك خامة صوتية متميزة، وضعته ضمن فناني الصف الأول في وسط الأغنية الخليجية على وجه التحديد، ومن أبرز أغنياته «مهما جرى».