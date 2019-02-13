روسيا ضيف شرف «أبوظبي للكتاب 2020»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عن اختيارها روسيا ضيف شرف الدورة الـ 30 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب المزمع إقامتها خلال 2020، في وقت توقعت فيه الدائرة أن تستقطب مشاركة روسيا في المعرض عدداً كبيراً من الزوار، وقالت إن دورة المعرض 2020، ستشهد تنظيم باقة واسعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي ستغطي جوانب مختلفة تشمل الأدب والثقافة والفن والموسيقى في روسيا.

وجاء اختيار روسيا ضيف شرف المعرض، بناءً على مذكرة التفاهم التي وقعها أخيراً سيف سعيد غباش، وكيل الدائرة، وفلاديمير جريجوريف، نائب رئيس الوكالة الفيدرالية للصحافة والاتصال الجماهيري - موسكو، بهدف تنسيق مشاركة الجانب الروسي في المعرض.

وقال سيف غباش: «يؤكّد اختيار روسيا كضيف الشرف في دورة عام 2020 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب على عمق الروابط التي تجمعها بالعالم العربي، وعلى قوة العلاقة الراسخة بينها وبين الإمارات. واستناداً للعلاقات التجارية والتقارب الذي يجمع البلدين في شتى المجالات، فقد امتدت هذه الروابط لتغطي النتاجات الثقافية والأدبية والإنجازات العلمية والفنية، التي قدمتها دولةٌ تمتلك ثقافةً عريقة وتاريخاً موغلاً في القدم».