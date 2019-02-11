مروة ناجي تتألق في الشارقة بأغنيات وردة الجزائرية

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

شهدت الأمسية الختامية لمهرجان الشارقة للموسيقى العالمية التي أقيمت مساء أول من أمس على مسرح جزيرة العلم، حضوراً جماهيرياً لمحبي الطرب العربي الأصيل، في ليلة أحيت فيها المطربة المصرية مروة ناجي التراث الجميل للفنانة وردة الجزائرية، فقدمت للجمهور مجموعة من أشهر أغانيها التي يحفظ الجميع كلماتها عن ظهر قلب.

وحضر الحفل وزيرة الثقافة المصرية، د. إيناس عبدالدايم، وقنصل جمهورية مصر العربية لدى الدولة وائل فتحي، ود. جيهان مرسى الحبشي، مدير مهرجان الموسيقى العربية في القاهرة، وحشد من كبار الشخصيات ومحبي الفن والموسيقى.

مروة ناجي التي صعدت المسرح بصحبة فرقة أوركسترا دار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وسط تصفيق الجمهور، بدأت أمسيتها الغنائية مع سلسلة من أجمل ما قدمت وردة الجزائرية، فغنت «في يوم وليلة»، و«لولا الملامة»، و«حكايتي مع الزمان»، و«أكدب عليك»، و«بتونس بيك»، و«لعبة الأيام»، و«يا أهل الهوى»، و«حرمت أحبك»، في أجواء أعادت الحضور إلى زمن الكبار والموسيقى الأصيلة.