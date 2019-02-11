عدد جديد من «الناشر الأسبوعي» يستعرض تحديات النشر

المصدر: الشارقة - البيان

صدر عن هيئة الشارقة للكتاب العدد الجديد من «الناشر الأسبوعي»، تحت شعار «جسر ثقافي من الشارقة إلى القارات».

وأكد رئيس هيئة الشارقة للكتاب، رئيس تحرير المجلة، أحمد العامري، أهمية التبادل الثقافي ودور صناعة النشر في الحوار بين الثقافات. وقال في افتتاحية العدد الرابع من المجلة الذي صدر في فبراير الجاري، إن «دور الناشر في نقل ثقافات جديدة يعدّ جسراً لعلاقات متينة، قوامها السلام والمحبة والتعايش بين الشعوب بمختلف ثقافاتها ومرجعياتها»، مؤكداً أن الكتاب سيبقى مصدراً للمعرفة ورافعة للقيم السامية. وبمناسبة حلول الشارقة «ضيف شرف» على معرض نيودلهي للكتاب، تطرق العامري إلى العلاقات الثقافية بين الهند والوطن العربي، مشيراً إلى أن نشر الكتب كان أحد أغراض سفر الإماراتيين إلى الهند، موضحاً أن ديوان الشاعر ابن ظاهر طبعت نسخه الأولى في مطابع هندية.

وتضمن العدد الجديد من المجلة تحقيقات واستطلاعات وحوارات ومقالات ودراسات وتقارير ومتابعات للإصدارات الجديدة ومراجعات لعدد من الكتب.

وكتب مدير التحرير علي العامري في زاويته «رقيم» عن الكتاب بوصفه ضحية الحروب والاحتلال والنزاعات والاضطرابات. وتطرق إلى مصائر كنوز المعرفة في الإسكندرية وبغداد والأندلس.