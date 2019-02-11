«الشارقة للفنون» تعرض «نجوم على الأرض»

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

تعرض مؤسسة الشارقة للفنون مساء الخميس المقبل الفيلم البوليودي «نجوم على الأرض»، في ساحة الفنون بمنطقة الشويهين. ويأتي هذا العرض ضمن مبادرة «والا فيلم» التي ينظمها البرنامج المجتمعي في المؤسسة للاحتفاء بالخلفيات الثقافية واللغات المتنوعة التي يحفل بها الحي الذي تتواجد فيه المؤسسة وذلك عبر عروض سينمائية مميزة. يروي الفيلم الناطق باللغة الهندية مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية، قصة الصبي إيشان، البالغ من العمر ثماني سنوات، والذي يمتلك خيالاً فنياً واسعاً، وهو مميز في هذا المجال إلا أن أداءه الأكاديمي سيئ، ما يدفع والديه لإرساله إلى مدرسة داخلية، حيث يشتبه معلمه الفني في أن إيشان يعاني عسر القراءة ويساعده على التغلب على إعاقته.