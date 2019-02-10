«راشد لأصحاب الهمم» يقيم يوماً إماراتياً بدار الأوبرا المصرية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

يقيم مركز راشد لأصحاب الهمم بدبي يوماً إماراتياً في دار الأوبرا المصرية يوم 16 فبراير الجاري، تزامناً مع مشاركته في مهرجان أولادنا الذي ينطلق يوم 15 فبراير الجاري بمشاركة نحو 40 دولة عربية وأجنبية تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ويلقي جمعة الجنيبي سفير دولة الإمارات في مصر كلمة في اليوم الإماراتي الذي يأتي ضمن بواكير احتفالات الإمارات بعام التسامح، كما تلقي مريم عثمان المدير العام للمركز كلمة في ذلك اليوم الذي يشارك به أيضاً الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية ولفيف من نجوم الفن والإعلام وفي مقدمتهم الفنان محمد فؤاد والفنانة الإماراتية ألماس وتقدم الحفل الإعلامية بوسي شلبي.

وقالت مريم عثمان المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم: «إن مشاركتنا في مهرجان أولادنا الذي تنظمه سهير عبدالقادر في دار الأوبرا المصرية، تأتي استمراراً لمسيرة المركز وعلاقاته الإنسانية العميقة مع جمهورية مصر العربية، وتأكيداً على قيم التسامح التي تحتفي بها الإمارات هذا العام، والتي أرسى دعائمها ونثر بذورها الأولى الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».