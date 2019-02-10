جمعية الناشرين الإماراتيين تطلق مشروع «منصة» الثقافي

المصدر: الشارقة - البيان

بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، أطلقت الجمعية، خلال الاجتماع السابع لأعضاء مجلس إدارتها، في مقر الجمعية، مشروعاً ثقافياً جديداً تحت عنوان «منصة»، يتيح للناشرين الأعضاء في الجمعية المشاركة بعرض أعمالهم الأدبية في مختلف المحافل والمعارض المحلية والعربية والدولية من خلال جناح منفصل.

حضر الاجتماع كل من علي الشعالي، نائب رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، وعلي بن حاتم، عضو مجلس الإدارة وأمين السر، وراشد الكوس، المدير التنفيذي للجمعية، وفريق عمل الجمعية.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: «تكرس جمعية الناشرين الإماراتيين جهودها انطلاقاً من قراءتها للفرص الواعدة في سوق النشر المحلي، لذلك تعمل على عدة محاور، منها آليات تقديم المحتوى المعرفي والثقافي الإماراتي إلى القارئ عربياً وعالمياً، وفي الوقت نفسه تعمل مع الناشرين لرفع جودة إصداراتهم، إلى جانب أنها تفتح أمام الناشرين المحليين باب الشراكة والتعاون مع الناشرين الدوليين، من خلال حضور المحافل الثقافية العربية والعالمية».

وأكدت أن طرح مشروع «منصة» هو واحد من الجهود التي تعمل عليها الجمعية لتقديم إصدارات الناشر الإماراتي إلى العالم، مشيرة إلى أن الكثير من الناشرين المحليين لهم تجارب نوعية ومتفردة، وكل ما تحتاج إليه للوصول إلى القارئ العربي والعالمي هو «منصة» قادرة على تقديم جهودهم وأعمالهم. ويقدم مشروع «منصة»، خلال 2019، فرصة أمام الناشرين للمشاركة في 11 معرضاً دولياً على امتداد الوطن العربي.