«أبرحل» أحلام.. تتجاوز مليونها الأول على «يوتيوب»

المصدر: Ⅶ دبي - غسان خروب

لم تكد أغنية «أبرحل» للفنانة الإماراتية أحلام، ترى النور على قناتها الرسمية على «يوتيوب»، حتى تمكنت من معانقة السحاب، بعد تجاوزها حاجز المليون الأول، لتسجل أحلام بذلك رقماً جديداً في مسيرتها، لاسيما أن ارتفاع نسبة المشاهدة لأغنيتها الجديدة، جاء في غضون 3 أيام فقط.

الأغنية الجديدة، مثلت ثمرة التعاون الأول بين «فنانة العرب» مع الملحن ياسر بوعلي، والذي سبق لألحانه أن فرضت نفسها على الساحة الخليجية والعربية، فيما جاءت كلمات الأغنية بتوقيع الشاعر حسن عبدالعزيز، أما مهمة التوزيع الموسيقي، فتولاها عصام الشرايطي. نجاح الأغنية كان كفيلاً بإثارة التوقعات بأن يشهد المستقبل القريب تعاوناً جديداً بين أحلام والملحن بوعلي، خاصة في ألبومها المقبل، الذي تعكف حالياً على وضع اللمسات النهائية عليه، أملاً بأن يرى النور قريباً.

تسجيل

تلك التوقعات بنيت على تصريحات أحلام التي أطلقتها عبر حسابها على موقع «تويتر»، بعد أن كشفت أنها قامت بتسجيل 4 أغنيات مع الملحن بوعلي، في وقت طلبت فيه من الجمهور أن يقيم لها الأغنية الجديدة، خاصة بعد وصولها إلى المليون الأول، إلى جانب مشاركتها في نوعية الأغنيات التي يحبونها، والألوان الغنائية التي يفضلونها.

الأغنية الجديدة التي امتازت بلونها العاطفي، جاءت بعد أغنية «احلف» التي طرحتها أحلام مع نهاية العام الماضي، وتمكنت هي الأخرى من تحقيق نسب مشاهدة «مليونية»، في دليل على مدى اتساع القاعدة الجماهيرية التي تتمتع بها أحلام، التي يبدو أن أجندتها للعام الجاري، ستكون مزدحمة بالحفلات والأمسيات الغنائية التي ستمكنها من الطيران بين مسارح العالم، ليعيد ذلك إلى الذاكرة، جولتها الغنائية التي قامت بها خلال العام الماضي، وجابت فيها مسارح لوس أنجليس والمغرب والأردن، والسعودية، إلى جانب بلدها الإمارات، حيث أحيت في دبي حفلاً غنائياً متميزاً في اليوم الوطني الـ 47.

زيارة

نشاط «فنانة العرب» في الآونة الأخيرة، لم يكن قاصراً على التحضير لأغنياتها الجديدة، وإنما اتسع قليلاً، ليشمل أيضاً زيارة خاصة قامت بها للفنانة نوال الكويتية في بيت الأخيرة بالكويت، لتؤكد بذلك أحلام، إطفاء نار الخلافات التي طالما اشتعلت بينها وبين نوال الكويتية، حيث جاء الصلح بين الطرفين بعد مشاركة «فنانة العرب» في برنامج «مجموعة إنسان». وكانت أحلام قد نشرت أخيراً فيديو مصوراً عبر حسابها على «إنستغرام» يظهر زيارتها إلى نوال الكويتية، ويبيّن أجواء الانسجام التي شهدها اللقاء، حيث تم تداول الفيديو على نطاق واسع، لاسيما أنه يظهر نوال وأحلام تبكيان في لقائهما الأول بعد غياب طويل.