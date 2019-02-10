تجربة جمعة اللامي الإبداعية في ندوة بالنادي الثقافي العربي

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة ندوة ناقشت «التجربة الإبداعية والإعلامية للروائي جمعة اللامي»، ضمن فعاليات برنامج منتدى الأدب التابع للنادي، مساء أول من أمس، شارك في الندوة كل من الدكتور صالح هويدي والروائي محمد الحربي والكاتب عبدالفتاح صبري.

استهلت الأمسية بالحديث عن السيرة الإبداعية للكاتب العراقي جمعة اللامي، والذي شغل عدة مناصب تحريرية في الصحافة الإماراتية والحاصل على عدة جوائز وتكريمات وفي جعبته ما يربو على 20 كتاباً في صنوف الكتابة الأدبية.

وتمت الإشارة إلى أنه أحدث نقلة نوعية في الكتابة السردية، فقد نحا هذا الجيل نحو التجريب والاستفادة من مختلف أدوات «ما بعد السرد»، أي من الشعر والأناشيد والوثائق والرسائل والابتهالات وغيرها.