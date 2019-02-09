«الشارقة للتراث» يشارك في «مهرجان الأضواء»

المصدر: الشارقة - وام

يشارك معهد الشارقة للتراث في النسخة التاسعة من مهرجان أضواء الشارقة الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي تحت شعار «الثقافة والعائلة»، ويستمر حتى 16 الجاري.

وتتميز مشاركة المعهد في القصباء بعروض تراثية للأطفال من تنفيذ بيت الألعاب الشعبية، وفقرات أخرى من تنفيذ المدرسة الدولية للحكاية وفنون الحكي، بالإضافة إلى ركن حرفيات (التلي والسفافة) من تنفيذ مركز الحرف الإماراتية.

وأكد الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، حرص المعهد على المشاركة في الفعاليات المرتبطة بمشروع الشارقة الثقافي والتراثي والإبداعي الذي يحظى بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وأشار المسلم إلى أن الهدف من المشاركة هو إيصال المفردات التراثية للأجيال الجديدة بأسلوب جيد وترسيخ ملامح الهوية الوطنية لديهم وتعريف الجيل الجديد بالماضي والمساهمة في إغناء جانب الموروث الشعبي في نفوس أفراد المجتمع واستمتاع الأفراد والرغبة في اكتشاف جماليات الماضي.

ويعتبر المهرجان، رحلة شيقة عبر الأضواء، حيث يعمل على الدمج بين الفن المبدع والتراث العريق للشارقة عبر عروض ضوئية تستضيفها أشهر الصروح المعمارية في الإمارة.