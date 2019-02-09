عائلة تعذّب ابنها حتى الموت لعدم حفظه الإنجيل

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

تعرض صبي للتعذيب حتى الموت من قبل عائلته في الولايات المتحدة، لأنه لم يكن يعرف آيات الأنجيل، وقد تم القبض على والديه وشقيقه بمانيتووك في ويسكونسن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان إيثان البالغ من العمر 7 سنوات قد تعرض للضرب والتعذيب ودفن في الثلج، حسب تقرير نشرته صحيفة (Ouest-France) الفرنسية، لعدم قدرته على تلاوة عن ظهر قلب 13 آية من الانجيل.

ووفقاً لعناصر التحقيق، فإن والد الصبي هو الذي أمر ابنه البكر بمعاقبة أخيه الصغير، حيث أجبر الضحية على حمل 20 كيلوغراما لمدة ساعتين في الثلج خارج منزل العائلة.

ولأنه كان يترنح في المشي بحمولته، بل بالكاد كان يحركها، قام شقيقه البالغ من العمر 15 عاماً، بضربه أكثر من مئة مرة، ثم سحق ووجه في الثلج وجلس على ظهره 20 دقيقة وهو من دون معطف أو حذاء، وفق ما ذكرته (cnews).

وعندما فقد الصبي وعيه، قال شقيقه إنه كان يعتقد أن إيثان كان يحاول المقاومة فقط، لكنه عندما أدركا أنه مات بعد انخفاض درجة حرارة جسمه، قرر اتخاذ قرار بدفنه "في تابوت ثلجي صغير"، وفق ما صرح للشرطة.

ويتهم الأب بتحريض قاصر على التسبب في وفاة طفل آخر وإيذائه بدنياً.

وقررت الشرطة أن الأخ الأكبر هو المتهم الأول، وهو يقبع الآن في سجن للأحداث.