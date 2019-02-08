فرّ من مخالفة مرورية فقتل ضابطاً

المصدر: البيان الالكتروني

توفي موظف شرطة، برتبة ضابط أمن، يعمل بفرقة السير، صباح اليوم الجمعة، أثناء نقله إلى المستشفى على متن سيارة إسعاف، بسبب مضاعفات إصابته بجروح خطرة نتيجة صدمه من طرف أحد مستعملي الطريق.

وتلقت صحيفة "هسبريس" المغربية الالكترونية بلاغاً للمديرية العامة للأمن الوطني أورد أن موظف الشرطة كان يتولى تنظيم حركة السير بإحدى المدارات الطرقية بمدينة فاس، عندما تدخل لتوقيف سائق سيارة ارتكب مخالفة مرورية، غير إن هذا الأخير تعمد الفرار، ما تسبب في اصطدام سيارته بضابط أمن، توفي خلال نقله إلى المستشفى.

وأضافت "هسبريس" ان عناصر الشرطة بولاية أمن فاس تمكنت اليوم الجمعة في زمن قياسي من توقيف سائق السيارة الذي صدم عمداً ضتبط الأمن.

وأعطى عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، تعليماته لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني للتكفل بجميع نفقات ومصاريف الجنازة.