معهد الشارقة للتراث يفتح باب التسجيل في «الدبلومات المهنية»

المصدر: الشارقة ـ البيان

أعلن معهد الشارقة للتراث فتح باب التسجيل في كافة برامج الدبلومات المهنية المتخصصة، التي تستهدف الموظفين والعاملين في مختلف المؤسسات والهيئات والجهات المعنية بشؤون التراث، حيث تتوزع البرامج على 5 دبلومات، على رأسها الدبلوم المهني في إدارة المؤسسات الثقافية، والدبلوم المهني في إدارة التراث الثقافي، والدبلوم المهني في إدارة المتاحف.

والدبلوم المهني في التراث العمراني، والدبلوم المهني في ترميم المخطوطات والوثائق التراثية. وياتي هذا في إطار جهوده للمحافظة على التراث بكل أشكاله. وأعلن المعهد عن استمرار تسجيل الدفعة الثامنة في برامج الدبلومات المهنية، وذلك حتى 13 الجاري، على أن تبدأ الدراسة في 17 الجاري وحتى 11 مايو المقبل.

حيث يسعى من خلالها إلى منح الخريجين معارف ومهارات علمية، وميدانية، وتطبيقية في مختلف حقول التراث الثقافي. وقال الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس المعهد : «يهدف المعهد إلى رفد المجال التعليمي الأكاديمي بالمعارف العلمية، النظرية والتطبيقية، وبمجموعة المهارات المعرفية اللازمة؛ لتخريج باحثين قادرين على فهم واستيعاب أقسام التراث وإدارة مشروعاته، كما أن العمل في مجال التراث مكسب كبير وغاية نبيلة، والأهم من ذلك كله أن الاهتمام بالتراث يورث حب الناس واهتمامهم».