«تحدّي الطين» في ضيافة رأس الخيمة مطلع مارس

المصدر: رأس الخيمة - البيان

يعود تحدي الطين الحماسي الشهير عالمياً مجدداً إلى الإمارات، وتستعد إمارة رأس الخيمة يوم الجمعة مطلع مارس لاستضافة أول تحديات «تحدّي الطين»، في مشروع «ميناء العرب» بالإمارة بتنظيم من شركة «سابكو للرياضة»، وبالتعاون مع شركة «تاف مادر» المتخصصة بتنظيم الفعاليات الرياضية. ويمكن للمشاركين الاختيار من بين 4 مسارات مختلفة، تشمل:

سباق «تحدّي الطين 5 كيلومتر» الذي يضم أكثر من 13 عقبة مختلفة على مسافة 5 كيلومترات، وسباق «تحدّي الطين الكلاسيكي» الذي يشمل ما يزيد على 25 من العوائق الصعبة بطول 10 كيلومترات، وتحدّي «تافر مادر» الذي يُعتبر إضافةً جديدة كلياً إلى قائمة المنافسات لهذا العام، إذ سيُقام على مسار «تحدي الطين الكلاسيكي»، مع العلم أن الجوائز ستُمنح للمُتبارين الذين يختتمون التحديات في أسرع وقتٍ ممكن. إلى جانب ذلك، يمكن للأطفال واليافعين بين عمر 7-13 عاماً المشاركة في «تحدي الطين المصغّر» الذي يمتد لمسافة 1.6 كيلومتر.

ويهدف «تحدّي الطين» إلى ترسيخ روح التعاون والعمل الجماعي لدى المشاركين وتشجيعهم على اجتياز مختلف الحواجز والعقبات الطينية والموحلة للوصول إلى خط النهاية، إضافة إلى تجسيد قيم الشجاعة والإنجازات الشخصيّة، والمرح وروح الفريق في آن معاً. ويشمل هذا التحدي منافسات متنوعة تم تصميمها خصيصاً لعُشّاق منافسات اللياقة البدنية .