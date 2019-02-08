«ماس ماش» يستشرف مستقبل الرسوم المتحركة

المصدر: أبوظبي – البيان

انطلقت، أول من أمس، فعاليات معرض «ماس ماش 2019» (MAS MASH)، في منارة السعديات، بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، حيث تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ويشارك به عدد من أشهر من أدوا أصوات شخصيات مسلسلات الرسوم المتحركة العربية.

وقد شهد اليوم الأول من المعرض الذي يختتم اليوم، مجموعة من العروض الحية والجلسات الحوارية وورش العمل، حيث قدم الفنان سامي كلارك بعضاً من أشهر أغنيات الرسوم المتحركة العربية خلال فترة الثمانينات والتسعينات، كما عقدت جلسة حوارية مع بعض مؤدي أصوات الشخصيات الكرتونية شارك فيها سامي كلارك الذي سبق له تقديم «شخصية غراندايزر»، وأمل حويجة مؤدية صوت «كابتن ماجد».

أجندة أبوظبي

وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت علياء القاسمي، مديرة منارة السعديات: يسعدنا أن تكون «ماس ماش» إحدى الفعاليات السنوية على أجندة أبوظبي، حيث نحرص هذا العام على تقديم صورة شاملة عن قطاع إنتاج الرسوم المتحركة العربية، على أمل أن يساهم ذلك في نمو هذا القطاع الحيوي والذي يرتبط بذاكرة الأجيال.

المعرض المفعم بالتسلية والترفيه، يسلط الضوء على عالم الرسوم المتحركة وشخصياته، وتطوّر صناعة إنتاج الفيديو في المنطقة، وذلك من خلال سلسلة من ورش العمل المذهلة والجلسات الحوارية والعروض التفاعلية، فضلاً عن جمعه لنخبة من فناني الرسوم المتحركة والمصورين واستوديوهات صناعة الرسوم المتحركة في العالم العربي، وذلك من أجل استكشاف المستقبل.

عدنان ولينا

ومن المقرر أن يلتقي زوار المعرض، اليوم، مع الممثلة أمل حويجة، وفلاح هاشم، الذي جسد بصوته شخصية «عدنان» في مسلسل «عدنان ولينا»، في حين يركز اليوم الأخير من المعرض على مستقبل الرسوم المتحركة في المنطقة من خلال سلسلة الجلسات الحوارية التفاعلية والعروض التي يشارك فيها صناع الرسوم المتحركة من الإمارات، إلى جانب عرض للفيلم القصير «كاتس أواي».