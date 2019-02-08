عروض لندنية راقصة في الغرفة الماطرة

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم مؤسسة الشارقة عدداً من العروض الراقصة، التي تقدمها فرقة الرقص اللندنية الشهيرة «وين ماكغريغور»، اعتباراً من الخميس المقبل إلى السبت 16 الجاري، في مبنى الغرفة الماطرة بمنطقة المجرة بالشارقة. ويأتي هذا العرض استكمالاً لتعاون ما يقرب من عقد من الزمن بين فرقة وين مكغريغور واستوديو راندوم إنترناشونال الذي صمّم هذا العمل التركيبي.

سيقوم الراقصون بأداء حركات استعراضية متواصلة في المطر، مترافقة مع قطعة موسيقية للملحّن المعاصر ماكس ريتشر. وصمّم وين مكغريغور الرقصات لمشروع «الغرفة الماطرة» الذي ظهر لأول للمرة الأولى في باربيكان في لندن عام 2012.

كما قدمت فرقة وين ماكغريغور العديد من العروض في أكثر من 50 دولة، وأدت أكثر من 30 عملاً راقصاً تجريبياً بواسطة ماكغريغور، من بينها:

أوتوبايوغرافي إيدتس (2017)، أوتوبايوغرافي (2017)، +/‏‏- هيومان (2016)، تري أوف كودس (2015)، أتوموس (2013)، آندانس (2011)، وفار (2010). ويشارك في تقديم العروض التي ستقام في الغرفة الماطرة بإمارة الشارقة الراقصون: ريبيكا باسيت-جراهام، كميل براشر، جوردان بريدج، بنيامين هولواي، دانيّلا نويغبوير، جاكوب أوكونيل، جيسيكا رايت.

تقام العروض على مدار 3 أيام في التواريخ والتواقيت التالية: الخميس 14 الجاري (ما بين 3 عصراً و 9 مساء)، الجمعة 15 الجاري (ما بين 4 مساء و 10 مساء)، السبت 16 الجاري (ما بين 12 ظهراً و 5 مساء).

الغرفة الماطرة

يذكر ان الغرفة الماطرة (2012)، هي عمل تركيبي من تصميم استوديو «راندوم إنترناشونال»، يتيح تجربة المشي تحت الأمطار المنهمرة باستمرار بلا بلل. وتتبع البيئة التفاعلية الزائرين أثناء تنقلهم بالمساحة الأرضيّة المظلمة داخل الغرفة، ما يمنع تساقط الأمطار مباشرة فوق الزائرين.