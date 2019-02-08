وجوه متعددة للفنانات في دراما رمضان

المصدر: القاهرة- جنا حماد

بدأ السباق مبكراً لتصوير الأعمال الدرامية، التي تعرض في الموسم الدرامي لشهر رمضان المقبل، حيث دخلت بعض الأعمال مرحلة التصوير، وتم الكشف عن الفنانات المشاركات في بطولتها، لتسجل بعضهن حضوراً كبيراً، حيث تشارك عدة فنانات بأكثر من عمل..ويؤدين شخصيات و"وجوهاً" متنوعة.

فالفنانة يسرا اللوزي واحدة من الفنانات التي تتواجد بقوة في رمضان المقبل، حيث تشارك بمسلسلين: «قمر هادي» من بطولة هاني سلامة وتأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش، وفي مسلسل «كلبش 3» من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وتقدم فيه يسرا بدور البطولة النسائية أمام الفنان أمير كرارة.

أيضاً تتواجد الفنانة إيمان العاصي في دراما رمضان المقبل بمسلسلين، الأول هو «لمس أكتاف» مع النجم ياسر جلال وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، والثاني «ملايكة إبليس» مع غادة عادل ورانيا يوسف وتأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى.

وتنضم لقائمة الفنانات المشاركات بأكثر من عمل في ماراثون رمضان الفنانة آيتن عامر، حيث تستعد حالياً لتصوير مشاهدها في مسلسل «ابن أصول» مع حمادة هلال وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير، بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل «طلقة حظ» مع مصطفى خاطر وتأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.

وتتواجد الفنانة عبير صبري أيضاً بعملين، أولهما دورها في مسلسل «هوجان» مع محمد إمام، بجانب مشاركتها في مسلسل عمرو يوسف الجديد الذي يكتبه نبيل عبد الحميد ومحمود حجاج ويخرجه محمد سلامة، كذلك تشارك الفنانة هبة مجدي في بطولة مسلسلين في دراما رمضان المقبل، هما «طلقة حظ» مع مصطفى خاطر، و«ولد الغلابة» مع النجم أحمد السقا تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.