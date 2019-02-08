«جمعة الماجد» يتعاون مع «المخطوطات السعودي»

المصدر: دبي-البيان

استقبل جمعة الماجد رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، أول من أمس، وفداً من معهد المخطوطات وإحياء التّراث الإسلاميّ التابع لجامعة أم القرى في السعودية، ضم كلاً من د. سعيد بن عليّ الغامديّ عميد المعهد، وأ. حسن شاويش مدير إدارة المعهد، والدكتور عبدالرحمن بن حسين أبوالخيور وكيل معهد المخطوطات وإحياء التراث الإسلامي.

تهدف الزيارة إلى تبادل الخبرات الثقافية في مجال المكتبات، والتعرف على أقسام المركز، وتطویر التواصل بین معهد المخطوطات وإحياء التراث الإسلامي ومركز جمعة الماجد.

وخلال اللقاء بحث الوفد مع جمعة الماجد العديد من القضايا الثقافية خصوصاً ما يتعلق بالمخطوطات، حيث شرح الوفد الدور الذي يقوم به معهد المخطوطات وإحياء التراث الإسلامي.

رافق الوفد أنور الظاهري، رئيس شعبة العلاقات العامة، بجولة بدأت في قسم المكتبات الخاصة، والمعمل الرقمي، حيث اطلع الوفد على الأجهزة المستخدمة في تحويل المواد الثقافية إلى مواد رقمية، مثل الكتب والمجلات والمخطوطات والميكروفيلم التي يقوم المعمل بتحويلها إلى صيغ رقمية، ثم زار الوفد خزانة المخطوطات الأصلية، وقاعة المطالعة..وغير ذلك.