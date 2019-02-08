بينالي الشارقة للأطفال يعلن برنامج دورته الـ 6 غداً

المصدر: الشارقة - البيان

ينظم بينالي الشارقة للأطفال، عند الرابعة من عصر غد السبت، في مركز 1971 للتصاميم بجزيرة العلم في الشارقة، مؤتمراً صحافياً للكشف عن تفاصيل دورته السادسة التي تنطلق في 20 فبراير الجاري، بتنظيم «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وبالتعاون مع «المخترعون الصغار».

ويصاحب المؤتمر تنظيم عدد من الأنشطة التفاعلية للحضور والإعلاميين، تتضمن عروضاً موسيقية حيّة، بالإضافة إلى ورشة فنيّة لمجموعة من الأطفال الذين سيشاركون في الخروج بأفكار ورسومات لابتكار شخصية خاصة بالبينالي من وحي خيالهم.

يشار إلى أن بينالي الشارقة للأطفال هو فعالية فنية ثقافية دولية مخصصة للطفل، تأسس في العام 2008 تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبرعاية كريمة من قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ويهدف إلى رعاية مواهب الأطفال في مجال الفنون التشكيلية، وتوفير منصة إبداعية لإثراء وتطوير قدراتهم الفنية.