الاعتذار لكاتب متوفى منذ 70 عاماً عن منع نشر مقاله!

المصدر: د ب أ

اعتذر المجلس الثقافي البريطاني للكاتب جورج أورويل بعد وفاته عن رفض مقال له بعنوان "دفاعا عن الطهي الإنجليزي" منذ أكثر من 70 عاما، وسط مخاوف بشأن ملاءمته "للقراء من القارات الأخرى".

ونشرت المنظمة، التي تمولها الحكومة وتروج للغة والثقافة البريطانية في جميع أنحاء العالم، مدونة بعنوان "مع الاعتذار للسيد أورويل".

وكتب آلاسدار دونالدسون، المحلل في المجلس الثقافي البريطاني "يبدو أن المنظمة كانت متزمتة في الرفض نوعًا ما وتحرص على تجنب المخاطر في تلك الأيام، وكانت حريصة على تجنب إنتاج مقال عن الطعام، حتى لو كان مقالا يذكر التأثيرات الكارثية لتقليل حصص الطعام إبان الحرب، في أعقاب شتاء العام 1945 الذي شهد أزمة الجوع".