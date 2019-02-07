«حروف عربية» تحتفي بالخط العربي في أفريقيا

المصدر: دبي - البيان

صدر أمس، العدد الجديد (رقم 47) من مجلة «حروف عربية»، عن ندوة الثقافة والعلوم بدبي، وتضمن ملفاً ضخماً بعنوان «حروف عربية بأنامل أفريقية»، أعده الباحث محمد أحمد سالم، تناول فيه كيف تعرفت البلاد الأفريقية إلى الخط العربي وفنونه، وما أبرز العمائر والمساجد والمقابر التي ازدانت بالخطوط، ومن هم أهم الخطاطين الذين ظهروا في دول أفريقيا.

وقدم الباحث العراقي الدكتور حسين علي جرمط دراسة معمّقة بعنوان «عرض سن القلم ودوره في تنوع الخط العربي»، وأجرى الصحفي هشام عدره حواراً مع الحروفي السوري وليد الآغا. في حين قدّم الأديب الإماراتي محمد المر، قراءة في كتاب «الحروفية العربية.. فن وهوية» للكاتب اللبناني الدكتور شربل داغر، وقد صدر الكتاب عام 1991.

كما احتوى العدد كذلك على تقرير من القاهرة كتبته رانيا حسن عن «ملتقى القاهرة لفن الخط العربي» الذي أقيم في نوفمبر الماضي. إضافة إلى مجموعة مواضيع اخرى.