«غاليري ورد» يطلق معرض «تسامي» بالتعاون مع «دبي للثقافة»

المصدر: دبي – البيان

أعلن «غاليري ورد» بدبي أمس، افتتاح وتنظيم معرض جماعي، تحت عنوان «تسامي»، بمشاركة 21 فناناً ينتمون إلى 8 دول لعرض إبداعاتهم الفنية في المدينة، بصفتها واحدة من أبرز المدن العالمية القادرة على استقطاب المواهب العالمية.

يقام المعرض برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، بالتعاون مع هيئة دبي الثقافة والفنون «دبي للثقافة»، وحي دبي للتصميم، حيث تتواصل فعالياته لغاية 7 مارس المقبل.

دور محوري

وقال سعيد النابودة، المدير العام بالإنابة في «دبي للثقافة»: «يأتي دعمنا للمعرض انطلاقاً من محاور عام التسامح في الإمارات، وترسيخ الأفكار المتصلة به، وإبراز الدور المحوري الذي تقوم به في دعم ونشر القيم والمبادئ القائمة على السلم والتفاهم، ونشر الوعي، وإتاحة الفرص للتبادل الثقافي والفني على الصعيدين العربي والدولي. كما يساعدنا المعرض في تأكيد التزامنا إزاء استقطاب المواهب الشابة ودعمها، وإيجاد منصات مثالية لعرض إبداعاتهم وأعمالهم أمام الجمهور، والإسهام في جعل دبي مدينة راعية للمواهب الفنية على مستوى المنطقة والعالم».

فكرة

وقال ياسر عسكر، المدير التنفيذي لـ«غاليري ورد»: «جاءت فكرة المعرض منذ أكثر من عام، وكونها مرتبطة بالتسامح، لم يتردد الفنانون عن المشاركة فيه، لقد لعبت أرض الإمارات دوراً مهماً في تسريع التجهيزات للمعرض لأسباب عدة، ومن أبرزها الاستجابة الفورية لمعالي وزير التسامح، لرعاية المشروع فور التقدم بطلب الرعاية. فيما أبدت «دبي للثقافة» درجة عالية من المرونة في التعامل مع المشروع، تأكيداً لدورها المحوري في إقامة الشراكات مع القطاع الخاص، لتطوير المبادرات الإبداعية، ضمن إطار حوكمة ديناميكي ومرن، ما ساعد على إنجاز المشروع في زمن قياسي».

مشاركون

يشارك في المعرض قائمة من الفنانين تضم كلاً من: علاء شرابي، وعمار العطار، وعزة عيسى، وفادي مليك، وهاشل اللمكي، وإسماعيل الرفاعي، وجانيت بلوتو، وجهيدة البيطار، ومروة عادل، ومهند عرابي، ومعتصم القبيصي، ونزار صابور، ونور وبهجت المصري، ونورا بي، باتريشا ملز، وراجو أليكس، وسماح حمدي، وشيرين صفي الدين، ووائل أنسي.