مواهب فنية مبدعة يقدمها «الشارقة للموسيقى العالمية»

المصدر: الشارقة - البيان

احتشد جمع كبير من محبي الموسيقى أول من أمس، في واجهة المجاز المائية لمتابعة فعاليات مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية في دورته 6، وحضر الجمهور منافسات مسابقة نجوم المواهب التي تقدم هذا العام مجموعة من المبدعين القادرين على كسب إعجاب الجمهور رغم كونهم في بدايات مسيرتهم الموسيقية، حيث قدموا مواهب الغناء والعزف والأداء الموسيقي أمام جمهور من المهتمين والمختصين.

فئات

وتشمل المسابقة عدة فئات، منها العزف على الآلات الموسيقية والفرق الموهوبة والغناء الفردي والجماعي، علماً أنها مفتوحة أمام جميع الأعمار، وستكون هناك جوائز نقدية قيّمة مع دورات مجانية مقدمة من مركز فرات قدوري للموسيقى للحضور.

تعريف

وعلى هامش فعاليات المهرجان، قدم مركز فرات قدوري للموسيقى مساء أمس، حفلة للجمهور في أجواء من العزف والغناء، وفي تصريح له قال فرات قدوري، رئيس مركز فرات قدوري للموسيقى ومدير مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية: «نهدف إلى مساعدة الجيل الجديد على التعرف إلى الأنواع والتطبيقات المختلفة للموسيقى والاستمتاع بها».