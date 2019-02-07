«مفهوم الفراغ» هوية «الشارقة للبحث النقدي التشكيلي»

المصدر: الشارقة - البيان

اعتمدت إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، هوية الدورة العاشرة من جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي للعام 2019، التي يتمحور موضوعها وشعارها حول «مفهوم الفراغ في التشكيل العربي»، وتأتي الجائزة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تمثلاً لرؤية سموه في أهمية البحث النقدي في مجالات الفنون التشكيلية وتعزيز دوره كجانب إبداعي في تطوير الوعي بالفنون.

ووجهت الإدارة الدعوة إلى الكتاب والنقاد والمهتمين للبحث النقدي التشكيلي في موضوع الدورة ال10، والمشاركة وفق الشروط الـ16 لأمانة الجائزة العامة.

وقال أمين عام الجائزة، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة محمد إبراهيم القصير: « تأتي الجائزة في سياق مشروع الشارقة الثقافي، وكونها الوحيدة على مستوى الوطن العربي، وعكست منذ انطلاقتها الأهمية الحضارية للنشاط النقدي الذي يعاين ويبحث في المنجز الفني».

وحول العنوان الجديد قال: إن الفراغ بالمعنى البصري التشكيلي يوازي الامتلاء، فلا فراغ في الحقيقة ولهذا السبب كل ما ينتمي إلى عالم الفراغ ينتمي ضمناً وسياقاً إلى عالم التجريد.