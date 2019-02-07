بالفيديو.. أنغلينا غولي تزور مخيمات الروهينغا في بنغلاديش

المصدر: البيان الالكتروني

زارت أنغلينا غولي، ممثلة هوليوود ومبعوثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء مخيمات لاجئي الروهينغا في بنغلاديش، بحسب ما ذكرت "يورونيوز".

ويعيش ما يقرب من 700 ألف لاجئ من الروهينغا، وهي أقلية مسلمة مضطهدة في ميانمار، في مخيمات بمنطقة كوكس بازار الساحلية بعد فرارهم من قراهم عقب حملة قمع عسكرية.

تأتى زيارة غولي قبل إطلاق نداء جديد من قبل الأمم المتحدة لجمع 920 مليون دولار لمواصلة تلبية الاحتياجات الأساسية للروهينغا، وفقا لبيان صادر عن المفوضية.

غولي حصلت على ثناء عالمي بسبب التزامها بعدم إجبار أي من مسلمي الروهينجا بالعودة إلى بلادهم، وكذلك وزير خارجية بنغلاديش أبو الكلام عبد المؤمن.

وخلال هذه الزيارة دعت أيضا إلى "محاسبة الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان".