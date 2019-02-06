فنانات خلعن الحجاب .. آخرهن شهيرة وسهير رمزي

المصدر: البيان الالكتروني

أثار ظهور الفنانتين القديرتين شهيرة وسهير رمزي بدون حجاب مع المصمم هاني البحيري مؤخراً ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والوسط الفني لينضما إلى طابور طويل من الفنانات اللائي خلعن الحجاب بعد اعتزال الفن لفترة من الزمن والعودة إلى عالم الأضواء والشهرة بعد خلع الحجاب.



حلا شيحة





أثارت حلا شيحة 39 عاماً ضجة كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي عندما خلعت حجابها في شهر أغسطس من العام الماضي بعدما اعتزلت الفن 2009 وعملت كداعية دينية وتزوجت من كندي مسلم وأنجبت منه أولاداً وكانت مفاجأة لجمهورها وللوسط الفني خصوصاً بعد مرور 12 عاماً على ارتدائها النقاب والبعد عن الأضواء .

وكشفت شيحة بحسب ما نشرت عبر حسابها على "انستغرام"، عن أول أعمالها بعد خلع النقاب أنها ستشارك في مسلسل "زلزال"، الذي يعرض في رمضان القادم، برفقة محمد رمضان.

عبير صبرى

الفنانة عبير صبري ارتدت الحجاب في 2002 ثم عملت مقدمة في أحد البرامج الدينية وعزت سبب ارتدائها الحجاب إلى انفصالها عن زوجها و أن التمثيل لاعلاقة له من قريب أو بعيد بهذا الموضوع، وأنها في أي وقت تعود لارتداء الحجاب، وأطلت عبير على شاشة السينما عام 2010 بعد خلعها للحجاب من خلال عدة أفلام مثل أحاسيس ونور عيني وعصافير النيل.

شاهيناز

أما المطربة شاهيناز فقد دخلت عالم الشهرة بسرعة البرق وحققت نجاحات كبيرة في فترة زمنية قصيرة وكانت بدايتها مع أغنية " قولي قولي" وكان أول ألبوم لها باسم " على أيه" وتعاونت مع شركة روتانا وفجأة توقفت عن الغناء في 2006 وعادت في 2008 بألبوم ديني وبعدها قالت شاهيناز: "انها كانت تفكر في خلع الحجاب منذ سنوات طويلة لأنها تجد الأمر لا يتناسب مع عملها كمطربة خصوصًا وأن كثيرا من منظمي الحفلات يتراجعون عن الاستعانة بها في الحفلات أو المهرجانات نظرًا لظروف حجابها" وفي عام 2016 عادت للفن وخلعت الحجاب.

سوسن بدر وغادة عادل

أما الفنانة سوسن بدر فقد أعلنت سابقا انها ارتدت الحجاب لمدة عامين بعد وقوع زلزال 1992 وما لبث أن خلعته ، كذلك الأمر بالنسبة لغادة عادل التي قالت إنها ارتدت الحجاب في فترة ما من حياتها .