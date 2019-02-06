اكتشاف خلية زومبي المسببة للسرطان

المصدر: إعداد - عمر حرز الله

اكتشف الباحثون الأميركيون "خلية مجهولة المنشأ" يعتقد أنها تحفز الإصابة بجميع أنواع السرطان وتسمح بانتشار المرض.

وأظهرت المخبرية التي أجراها الباحثون في جامعة سالفورد الأميركية أن هذه الخلية تخدع الجهاز المناعي في الجسم وتتظاهر بالموت قبل انتشارها في الجسم في حالة تشبه الزومبي وتعيث فيه فسادا مسببة نمو الأورام الخبيثة.

ووصف الباحثون اكتشافهم بأنه يمكن أن يكون ضربة للعلاجات الحالية ، كالعلاج الكيميائي.

وشبهوه بالعثور على "إبرة في كومة قش". كما أعربوا عن أملهم في إعادة كتابة الكتب الطبية بشأن منشأ نمو السرطان.

وقال البروفيسور مايكل ليسانتي ، مؤلف الدراسة: "قد نضطر إلى الضغط على زر إعادة الضبط على كيفية علاج السرطان بالأدوية".وأضاف: 'العلماء يتحدثون عن السرطان الذي تسببه الخلايا الميتة التي تعود إلى الحياة ، ما يطلق عليه' الخلايا الزومبية.

اكتشف الباحثون الأميركيون "خلية مجهولة المنشأ" يعتقد أنها تحفز الإصابة بجميع أنواع السرطان وتسمح بانتشار المرض.

وأظهرت المخبرية التي أجراها الباحثون في جامعة سالفورد الأميركية أن هذه الخلية تخدع الجهاز المناعي في الجسم وتتظاهر بالموت قبل انتشارها في الجسم في حالة تشبه الزومبي وتعيث فيه فسادا مسببة نمو الأورام الخبيثة.

ووصف الباحثون اكتشافهم بأنه يمكن أن يكون ضربة للعلاجات الحالية ، كالعلاج الكيميائي

وشبهوه بالعثور على "إبرة في كومة قش". كما أعربوا عن أملهم في إعادة كتابة الكتب الطبية بشأن منشأ نمو السرطان.

وقال البروفيسور مايكل ليسانتي ، مؤلف الدراسة: "قد نضطر إلى الضغط على زر إعادة الضبط على كيفية علاج السرطان بالأدوية".وأضاف: 'العلماء يتحدثون عن السرطان الذي تسببه الخلايا الميتة التي تعود إلى الحياة ، ما يطلق عليه' الخلايا الزومبية.