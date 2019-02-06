مسابقة فنية لتصميم دار عرض سينمائية في جدة

المصدر: Ⅶ جدة - البيان

أعلنت مؤسسة «فن جميل»، وهي مؤسسة مستقلة تدعم التراث والتعليم والفنون في منطقة الشرق الأوسط أمس، مسابقة فنية للتصاميم العالمية، تدعو فيها المعماريين والمصممين للتقدم بمقترحات لتصميم سينما ضمن مركز «حي: ملتقى الإبداع» في جدة. ووجهت المؤسسة الدعوة للتقدّم بأفكار مبتكرة ومقاربات مبدعة لتصميم دار عرض سينمائية مستقلة في جدة. وبدأ التسجيل أمس على أن ينتهي في 22 مارس المقبل.

مقترحات

وتقتضي المسابقة تقديم مقترحات تصميم متكاملة للسينما، كما تشجّع المسابقة المصممين على استكشاف معايير الطاقة والاستدامة والتوظيف الذكي للتكنولوجيا. وبعد انتهاء مرحلة التسجيل، يجب على المصممين المختارين تقديم المقترحات النهائية خلال موعد غايته 11 أبريل المقبل. وتضم المسابقة الفريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والعالم لجنة تحكيمية عالمية من المهندسين المعماريين الرائدين وأخصائيي السينما. وستعلن لجنة التحكيم عن الفائز وأصحاب المركز الثاني والثالث بعد انتهاء المسابقة في يونيو 2019.

وإلى جانب منح عقد مشروع التصميم نفسه، ستقدم المسابقة الفنية للتصميم فرصاً تعليمية عدّة، مدارة بالتعاون مع استديو باوند، منها منتدى يقدم العروض المقدّمة، ويناقش الاحتمالات والأفكار المطروحة في تصوّر تجربة الذهاب إلى السينما. كما تحرص مؤسسة فن جميل على الإشراف على برامج تكليفات وجوائز للفنانين والمصممين والمعماريين، بما في ذلك «جائزة جميل للفن الإسلامي»، في عامها العاشر، والتي تقام بالتعاون مع متحف فيكتوريا وألبرت في لندن، بالإضافة إلى برنامج فن جميل للتكليفات الفنية، الذي يعّد أحد البرامج الإبداعية الأساسية لمركز جميل للفنون في دبي.

ويعد «حي: ملتقى الإبداع»، الذي صمم على مساحة إجمالية تبلغ 17 ألف متر مربع؛ أول حاضنة للفنون والإبداع تقام في جدة، داخل مجمع متعدد التخصصات والمجالات بالمنطقة شمالي المدينة. وتتمثل مهمة «حي: ملتقى الإبداع» في احتضان ورعاية الواعدين من الفنانين والكتاب والمصورين وصناع الأفلام ورواد الأعمال والمبدعين.

إبداع

قالت أنطونيا كارفر، المدير التنفيذي لمؤسسة «فن جميل»: «يسرنا فتح الباب أمام المعماريين والمصممين من الخليج العربي والعالم للمشاركة بإبداعهم التصميمي الخاص بوضع تصور لدار سينما مستقلة في السعودية.