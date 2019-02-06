جمعية الناشرين تُطلق مركز الخدمات المتكاملة

المصدر: الشارقة - البيان

بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، أعلنت الجمعية خلال اجتماعها مع المجلس الوطني للإعلام إطلاق «مركز الخدمات المتكاملة»، الذي يتيح لأعضائها من الناشرين فرصة إنجاز عمل الخدمات التي تقدمها الجمعية، والمجلس الوطني للإعلام، من خلال نافذة واحدة، بمقر الجمعية في مدينة الشارقة للنشر، حيث يقوم المجلس بتسجيل وتجديد عضويات الناشرين السنوية، ومنح أذون الطباعة والتداول، وتراخيص الطباعة، وغيرها من الخدمات.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي: «تعمل جمعية الناشرين الإماراتيين وفق رؤية واضحة هدفها النهوض بسوق الكتاب الإماراتي، والارتقاء بمهنة الناشر ومعايير عمله وحضوره كناشر منافس في سوق الكتاب الإقليمي والعالمي، لذلك تضع الجمعية خطة عمل تستهدف مختلف مراحل عمل الناشر، بدءاً من مرحلة الحصول على التراخيص والرقم التسلسلي للمؤلفات، وانتهاءً بالمشاركات في المعارض الدولية، وما استحداث «مركز الخدمات المتكاملة» سوى واحد من هذه الجهود التي تشجع الناشر وتضعه في بيئة عمل مهنية داعمة وقادرة على النهوض بتجربته وتعزيز مقوماتها على مختلف المستويات الثقافية والاقتصادية والمهنية».

وقال منصور المنصوري، مدير عام المجلس الوطني للإعلام: «نعمل في المجلس بشكل مستمر على دعم قطاع النشر بما يساهم في تعزيز قدرات قطاع النشر في دولة الإمارات، ويمكنه من المساهمة الفعالة في تطوير المحتوى المحلي، حيث نواصل في المجلس إطلاق المبادرات الداعمة للقطاع».