نجاح مهرجان دبي للتسوق في استقطاب نجوم الفن العالميين

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نجح مهرجان دبي للتسوق في استقطاب مجموعة كبيرة من المشاهير والفنانين الذين توافدوا على الإمارة للاحتفال بالدورة 24 من فعالية التسوق الكبرى، والتي بدأت في 26 ديسمبر الماضي واختتمت في 2 فبراير الجاري، من نجوم هوليوود إلى المغنين الفائزين بجوائز غرامي.

شاركت نجمة هوليوود الشهيرة إيفا لونغوريا في مهرجان دبي للتسوق هذا العام، حيث زارت منطقة الأزياء في دبي مول لمعاينة عدد من العلامات التجارية الفاخرة، في حين حضرت نجمة بوليوود جاكلين فرنانديز وسونام كابور للاستمتاع بالأجواء الرائعة للمهرجان.

عروض حية

ورحّبت القرية العالمية، مجمّع المهرجانات متعددة الثقافات الرائدة في العالم، بزوّارها الذين حضروا للاستمتاع بمجموعة من العروض الحية خلال مهرجان التسوق الشتوي. وكان من بين الفنانين العالميين المشاركين في تلك الفعاليات كلّ من الفنان المصري محمد حماقي، والمغني السعودي رابح صقر، والفنان الباكستاني راهات فاتح علي خان، والمطربان السوريان حسين الديك ووفيق حبيب، والمصريان سعد الصغير وأمينة، بالإضافة للنجمة اللبنانية إليسا التي اختتمت سلسلة حفلات القرية العالمية بحفل فني متألق.

كما استضافت دبي نجوماً عالميين، بمن فيهم المطرب أريجيت سينغ، والمغنّي وكاتب الأغاني الإنجليزي جورج إيزرا صاحب أغنية «شوت غن» لتقديم أول حفل له في الشرق الأوسط على مسرح مركز دبي التجاري العالمي، حيث أبهج الجمهور بأداء أغانيه المتميزة التي تجمع بين البوب والفولك والتي أكسبته شهرة عالمية.

حفل استثنائي

وحضرت أيضاً فرقة الروك الصوفية الباكستانية «جنون»، والتي اجتمعت بعد غياب استمر 13 عاماً، كي تقدّم حفلاً استثنائياً على استاد سوق دبي الحرة للتنس بمناسبة مهرجان دبي للتسوق، في حين استمتع هواة الفرقة الفلبينية «بينوي» بحفل غنائي رائع قدّمت فيه الفرقة أشهر أغانيها من التسعينيات على مسرح مركز دبي التجاري العالمي. أمّا فرقة البوب الكورية «مومولاند»، وهي فرقة من تسع فتيات كسبت شهرة دولية وعدداً من الجوائز ومنها أفضل فرقة محبوبة للعام ضمن جوائز الفرق الكورية، فحضرت إلى دبي لتقديم أول حفلة لها في منطقة الشرق الأوسط.

أما بالنسبة لعشاق المواهب العربية والمحلية، فقد استمتع الجمهور بأداء رائع للمطرب الإماراتي حسين الجسمي على مسرح أوبرا دبي، بينما أضحك الكوميديان الإيراني الأميركي ماكس أميني الحاضرين بتقليده للشخصيات وحكاياته المضحكة على مسرح مدينة جميرا.